Россиян предупредили о возможных торфяных пожарах
Об этом РИА «Новости» сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В Москве потепление ожидается к следующему понедельнику. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура повысится до +15-17 градусов. Он признал, что сейчас температурный фон примерно на три градуса ниже климатической нормы.
«Но это уже „поприличнее“ с точки зрения майской погоды», — сказал метеоролог.
В Москве 23 мая ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье — 10-12 градусов, в понедельник — 15-17.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что потепление в России начнется с Урала на следующей неделе. Воздух будет прогреваться постепенно, в начале июня в атмосфере будут преобладать южные потоки.