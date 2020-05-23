Россиян предупредили о возможных торфяных пожарах

Из-за сухой и жаркой погоды в центрально России, в том числе, в Подмосковье, могут вспыхнуть торфяные пожары. Поскольку май был дождливым и холодным, они не станут такими же крупными, как в 2010 году.

Об этом РИА «Новости» сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В Москве потепление ожидается к следующему понедельнику. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура повысится до +15-17 градусов. Он признал, что сейчас температурный фон примерно на три градуса ниже климатической нормы.

«Но это уже „поприличнее“ с точки зрения майской погоды», — сказал метеоролог.

В Москве 23 мая ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье — 10-12 градусов, в понедельник — 15-17.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что потепление в России начнется с Урала на следующей неделе. Воздух будет прогреваться постепенно, в начале июня в атмосфере будут преобладать южные потоки.