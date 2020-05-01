Жителей московского региона ждет прохладный Первомай

Температура воздуха в Москве и Московской области 1 мая составит +13 градусов. Это ниже климатической нормы. Дождя в течение дня не будет. Столичный регион будет находиться на периферии циклона.

«В Москве и [Московской] области температура ниже климатической нормы, атмосферное давление немного подрастет, содержание кислорода в приземном слое воздухе пониженное», — сообщил сайт «Метеоновости».

По данным синоптиков, сегодняшняя погода не самая лучшая для метеозависимых людей. Гипотоники и гипертоники, люди с вегетососудистой дистонией могут чувствовать себя не очень хорошо.

Днем воздух в Москве и Подмосковье прогреется до отметки +13 градусов, ветер северо-восточный до восьми метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за сильного ветра. Непогода начнется 2 мая. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В столичном регионе на фоне усиления ветра потеплеет до +17 градусов. 3 мая ожидается летняя температура — до +25 градусов.