«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщает Гидрометцентр.
Предупреждение из-за порывистого ветра начнет действовать в 09:00 2 мая и продлится до 21:00 того же дня. Кроме того, жителей Курской, Белгородской и Орловской областей тоже предупредили о сильном ветре. В этих регионах предупреждение действует до 21:00 1 мая. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Несмотря на ветер, погода в выходные дни будет очень теплой. В пятницу, 1 мая, в столице ожидается до +13 градусов и переменная облачность. На следующий день синоптики прогнозируют от +15 до +17 градусов, а 3 мая и вовсе воздух прогреется до +25 градусов.
«3 мая переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба Росгидромета отмечала, что воскресенье станет самым теплым днем с начала весны.