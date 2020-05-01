«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Майские праздники начались в московском регионе с сильного ветра. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. Непогода нагрянет утром 2 мая. Необходимо быть внимательными и осторожными.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение из-за порывистого ветра начнет действовать в 09:00 2 мая и продлится до 21:00 того же дня. Кроме того, жителей Курской, Белгородской и Орловской областей тоже предупредили о сильном ветре. В этих регионах предупреждение действует до 21:00 1 мая. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Несмотря на ветер, погода в выходные дни будет очень теплой. В пятницу, 1 мая, в столице ожидается до +13 градусов и переменная облачность. На следующий день синоптики прогнозируют от +15 до +17 градусов, а 3 мая и вовсе воздух прогреется до +25 градусов.

«3 мая переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Росгидромета отмечала, что воскресенье станет самым теплым днем с начала весны.