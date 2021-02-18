Жителей московского региона предупредили о скачках давления из-за резкой смены погоды

Атмосферное давление в предстоящие выходные будет скакать из-за резкого повышения температуры, которое принесет циклон, и последующего похолодания. Об этом «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Произойдут резкие перепады атмосферного давления и температуры, потому что погоду сейчас определяет антициклон, потом вмешается циклон, который принесет нам повышение температуры 21 числа. И потом к 23 числу вновь восстановится влияние антициклона с очень высоким атмосферным давлением. При небольшой облачности морозы будут крепнуть, поэтому, действительно, и колебание температуры, и колебание атмосферного давления будут напрягать жителей столичного региона ближайшие пять дней», — объяснила Позднякова.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что метеозависимым жителям Москвы и Подмосковья нужно подготовиться к скачкам давления.

По его словам, чувствительным к переменам погоды людям необходимо измерять артериальное давление утром и вечером, своевременно принимать лекарства, отказаться от физических нагрузок, избегать стрессов, спать не менее восьми часов и правильно питаться.