Врач рассказал, как подготовиться к скачкам атмосферного давления

В праздничные выходные москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. Как метеозависимым людям подготовиться к «барической пиле», рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач советует людям, организм которых негативно реагирует на скачки атмосферного давления, заранее готовиться. Утром и вечером измерять давление, своевременно принимать лекарственные препараты и всегда носить необходимые таблетки с собой.

Метеозависимым людям в такие дни лучше отказаться от физической нагрузки, постараться избегать переутомления и стрессов, желательно спать не менее восьми часов.

«Также важно скорректировать рацион питания. Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие», — отметил специалист.

По словам Андрея Тяжельникова, следует ограничить рискованные занятия, требующие концентрации внимания, например, вождение автомобиля