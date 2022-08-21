Жителей азиатской части России предупредили о заморозках

Жителей азиатской части России ждут заморозки от -1 до -3 градусов. Такая температура установится ночью в воскресенье и понедельник, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях, ночью [будет] до -1 градуса. В Хакасии — до -2 градусов, в Бурятии, Тыве, Иркутской области — до -3 градусов», — привел слова Вильфанда ТАСС.

Как отметил синоптик, температура ниже нормы ожидается в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. Тоже самое касается Хакасии, Республики Тыва, Алтайского края и южной части Красноярского края.

По словам Вильфанда, причиной похолодания станет заток холодного воздуха с Северного Ледовитого океана. Ветер доходит даже до юга азиатской части России.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о чрезвычайной пожароопасности из-за жаркой погоды. Высокие температуры ожидаются в городе до конца дня понедельника, 22 августа. Москвичей призвали соблюдать требования пожарной безопасности.