Экология 28 ноября 2023, 06:03 Жителей 15 российских регионов предупредили о штормовом ветре ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер ожидают в 15 регионах России Freepik

Читать 360tv в

Штурмовой ветер может повлиять на жизнеобеспечение жителей 15 российских регионов в шести федеральных округах страны. Такое заявление сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передало РИА «Новости».

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», — сказано в публикации.

Реклама

В институте отметили, что порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, а также возможны обильные осадки — местами до 25 миллиметров.

Непогоду ожидают в Красноярском, Краснодарском, Камчатском, Ставропольском краях, Ростовской, Новгородской, Челябинской, Ленинградской, Псковской, Магаданской областях, Крыму, Адыгее, Северной Осетии, Чукотском автономном округе и на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Такой показатель указывает на потенциально опасную погоду. В городе его ввели из-за сильного ветра. Правительство региона призвало пешеходов и автомобилистов быть очень осторожными. Из-за ветра могут случиться серьезные катастрофы на дороге.