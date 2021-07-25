«Желтый» уровень погодной опасности сохранили в Подмосковье до 27 июля

Жаркая погода, которая вернется в московский регион на следующей неделе, заставила синоптиков продлить «желтый» уровень погодной опасности для Подмосковья. Сохраняются высокие риски пожаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

«Желтым» синоптики обозначают третий уровень погодной опасности, когда возможны неблагоприятные явления. Предупреждение Гидрометцентра действует до 13:00 вторника, 27 июля.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что воздух начнет прогреваться уже в воскресенье уходящей недели.

В понедельник и вторник погоду в Москве будет диктовать антициклон, который сохранит сухую и солнечную погоду. Днем воздух прогреется до +27…+30, ночью столбики термометров опустятся до +13…+16.

Начиная со среды в московский регион ворвется циклон «Дирк». С собой он принесет дожди, которые перерастут в ливни. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В ночь на четверг ожидается сильная гроза, которая немного снизит дневную температуру до +26 градусов. Новое повышение начнется ближе к выходным, когда воздух снова прогреется до +30.