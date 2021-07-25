Жара вернется в московский регион с грозами и стеной залповых дождей

В начале следующей недели в московский регион вернется жара. Температура поднимется до +30 градусов. Но вместе с ней вернутся и ливни с грозами.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже в воскресенье, 25 июля, столбики термометров вернутся к норме, а потом температура будет расти, сообщило РИА «Новости».

«В понедельник и вторник антициклон по имени „Дана“ продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду», — отметил эксперт.

Ночью будет около +13…+16, а днем до +27…+30. В среду вечером из-за приближения ложбины циклона «Дирк», бушевавшего в Северной Европе, начнутся сильные дожди.

«Сначала начнется „слепой“ дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба», — рассказал Тишковец.

По его словам, это будет настоящая ночная летняя гроза. В Москве за 12 часов может выпасть почти 1/5 часть месячной нормы осадков.

В четверг дожди продолжатся. Станет прохладнее — до +26 градусов, но на следующий день снова должно быть до +30. В субботу тоже ожидаются грозы.