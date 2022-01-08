«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Объявленный из-за гололедицы «желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе. Предупреждение будет действовать до 10 января, сообщил Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано на сайте учреждения.

Как уточнили синоптики, предупреждение будет действовать до полуночи понедельника, 10 января. Причиной продления стало образование гололедицы. Жителей и гостей региона попросили быть внимательными и аккуратными на дорогах.

По информации Гидрометцентра, днем 9 января будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Ночью температура опустится до -6…-8 градусов.

Днем в понедельник, 10 января, будет идти небольшой снег. Синоптики предупреждают не только о гололедице, но и снежных заносах. Столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов.

Ранее на сайте мэрии Москвы сообщили, что жителей города ждет морозная погода. Серьезное похолодание начнется со вторника. Днем температура опустится до -8…-12 градусов.