Жителей столичного региона предупредили о морозах на предстоящей неделе

Первая рабочая неделя после новогодних каникул для жителей Москвы станет морозной. Столбики термометров начнут спускаться вниз уже в последние выходные. В городе сохранится облачная погода и пойдет небольшой снег. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 8 января, температура днем составит -5…-7 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -11 градусов. Скорость ветра составит 10 метров в секунду.

Такая же погода сохранится в воскресенье и понедельник. Серьезное похолодание начнется со вторника. Днем температура опустится до -8...-12 градусов. При этом ослабнет ветер. К среде холода еще усилятся: до -15 градусов днем и до -20 ночью.