«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за снега и обледенения на 14–15 декабря.

Предупреждение из-за снега и обледенения будет действовать в Подмосковье с 21:00 14 декабря до 09:00 15 декабря, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили в Смоленской, Ивановской, Калужской, Орловской, Брянской, Белгородской и Курской областях Центрального федерального округа России.

В ночь на 15 декабря в Московском регионе ожидается облачная погода, снег и гололедица. Столбики термометров опустятся до -6 — -4 градусов. Ветер южный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Сильный снегопад обрушился на Подмосковье в ночь на 13 декабря. Все дорожные и коммунальные службы региона перевели в усиленный режим работы. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Рабочие убрали более двух миллионов квадратных метров снега.

Во дворах и на общественных территориях работали свыше 10,7 тысячи дворников и больше 980 единиц техники. Они очищали от снега выходы из подъездов и дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим объектам.