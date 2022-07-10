«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за грозы. Предупреждение будет действовать до вечера 10 июля, сообщила пресс-служба администрации губернатора региона.

«По информации Росгидрометцентра, с 15:00 до 21:00 10 июля на территории Санкт‑Петербурга объявлен „желтый“ уровень погодной опасности из-за дождя и грозы», — заявили в администрации.

Власти города попросили местных жителей соблюдать осторожность, написало ИА НСН. Согласно прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут до +23 градусов. Ночью температура опустится до +15 градусов. Ветер будет дуть умеренный с юга и юго-востока. В воскресенье, 11 июля, утром и днем ожидаются кратковременные дожди.

Непогода пришла не только в Петербург, но и в Москву. В столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности продлили до 22:00 10 июля. Воздух днем прогреется до +29 градусов. Местами пройдет сильный дождь и град. При грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.