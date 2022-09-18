«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье | 360°

Экология 18 сентября 2022, 03:26 Поделиться Telegram

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Viber «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье Гидрометцентр России: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье Pxhere.com

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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в воскресенье, 18 сентября. Гидрометцентр России предупредил о тумане, сильном ветре и ливнях.

В Москве предупреждение будет действовать с 01:00 до 20:00 18 сентября, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. В Подмосковье — с 01:00 до 19:00.

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Дожди, а также порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются на территории столичного региона. В некоторых районах, по прогнозу, будет туман.

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В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в следующие дни — 18 по 21 сентября — установится аномальная жара, отметило ИА Nation News. Ее вызвали циклон и перемещения теплых воздушных масс, которые он и спровоцировал.

Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда. Этот день одновременно стал самым теплым и самым холодным с начала осени в столице. С одной стороны, минимальная температура этого дня опустилась до 2,2 градуса. А с другой — уже к 15:00 температура воздуха в столице достигла 15,3 градуса.

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