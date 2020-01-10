    10 января 2020, 13:48

    «Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Москве и Подмосковье

    Андрей Иванов

    Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за тумана с 21:00 10 января до 10:00 11 января. В Московской области предупреждение будет действовать с 23:00 10 января до 13:00 11 января. Об этом сообщил сайт научно-исследовательского учреждения.

    Среди прочих погодных опасностей на прогностической карте указана гололедица. В пятницу, 10 января, в Москве около нуля градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На выходных погода существенно не изменится. 11 и 12 января днем ожидается мокрый снег, а в ночь с субботы на воскресенье похолодает до —6 градусов.

    Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что жителям столицы и Подмосковья ожидать традиционных морозов на Крещение не стоит. В ночь на 19 января ожидается мокрый снег с дождем, а столбик термометра может подняться до отметки +2 градуса. Невысоким будет и снежный покров — всего около пяти-семи сантиметров.