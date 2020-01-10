«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Москве и Подмосковье

Среди прочих погодных опасностей на прогностической карте указана гололедица. В пятницу, 10 января, в Москве около нуля градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На выходных погода существенно не изменится. 11 и 12 января днем ожидается мокрый снег, а в ночь с субботы на воскресенье похолодает до —6 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что жителям столицы и Подмосковья ожидать традиционных морозов на Крещение не стоит. В ночь на 19 января ожидается мокрый снег с дождем, а столбик термометра может подняться до отметки +2 градуса. Невысоким будет и снежный покров — всего около пяти-семи сантиметров.