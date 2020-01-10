Синоптик исключил морозы в Москве на Крещение

Традиционных морозов в ночь на Крещение ждать не стоит. Синоптики обещают жителям московского региона всего лишь около -5 градусов. Аналогичная погода в период православного праздника будет на территории всей Центральной России.

В Крещенскую ночь, которая приходится на 19 января, воздух в столице остынет не слишком сильно. Невысоким будет и снежный покров — около пяти-семи сантиметров. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Какого-то существенного изменения в характере погоды не произойдет, крещенских морозов ожидать не стоит», — предупредил он.

Температура в указанные дни, полагают синоптики, будет колебаться в пределах -5…+2 градусов. На Крещение в Москве ожидаются осадки: возможны снег, в том числе мокрый, и дождь.

Синенков предупредил, что на водоемах, где отсутствует течение, толщина льда составит порядка 5-8 сантиметров. Этого достаточно, чтобы выдержать вес человека. На «большой воде» ситуация складывается иным образом: здесь следует соблюдать предельную осторожность.

Объясняется аномально теплая погода в России отсутствием мощной зоны высокого давления над Западной и Восточной Сибирью.