«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе

Синоптики объявили о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 12:00 вторника 20 апреля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер. Местами порывами до 15−17 метров в секунду. Днем в понедельник ожидаются кратковременные дожди.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «360» предупреждала о сильном северо-восточном ветре, который сдует тепло, пришедшее в столичный регион на уходящей неделе.

«Взрывная активная весна, которую мы видели, встанет на паузу. Все вернется в рамки календаря и будет развиваться нормальными темпами», — поделилась она.

По словам синоптика, новая рабочая неделя начнется с понижения температуры до климатической нормы. Дневная температура в понедельник и вторник в Москве ожидается на уровне +10…+12 градусов, в Подмосковье будет +8…+13.

В ночь на среду столбики термометра приблизятся к нулевой отметке. Это произойдет только в северных районах Подмосковья.