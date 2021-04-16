«Весна встанет на паузу». Похолодание придет в московский регион

Теплые и солнечные дни в Москве и Московской области подходят к концу. В выходные жителей ждет сильный северо-восточный ветер, который начнет понижать температуру воздуха, чтобы на следующей неделе вернулась обычная апрельская погода. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что ближайшая ночь в Москве и Подмосковье будет облачной. Местами могут пройти дожди. Температура в городе опустится до +4...+6 градусов, по области ожидается +1...+6 градусов.

«Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Но будет ветрено. Порывы могут достигать пяти-десяти, а местами и 15 метров в секунду. Поэтому погода теплой не покажется. Ветер снизит температурный эффект», — рассказала Татьяна Позднякова.

В ночь на воскресенье столбики термометров в Московской области опустятся до +1...+6 градусов, в городе будет не больше +4...+6.

Значительное снижение температуры можно ощутить в воскресенье, когда в Москве днем будет +13…+15 градусов, а в Подмосковье +10…+15. Сильный ветер выгонит остатки тепла — и следующая рабочая неделя начнется с понижения температуры. Татьяна Позднякова подчеркнула, что для второй половины апреля это климатическая норма.

«Взрывная активная весна, которую мы видели на этой неделе, встанет на паузу. Все вернется в рамки календаря и будет развиваться нормальными темпами. Всему свое время. Не будем торопить природу», — пояснила синоптик.

Дневная температура в Москве на следующей неделе ожидается +10...+12 градусов, в Подмосковье +8...+13. В ночь на среду столбики термометра приблизятся к нулевой отметке.