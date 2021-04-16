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    16 апреля 2021, 15:51

    «Весна встанет на паузу». Похолодание придет в московский регион

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Теплые и солнечные дни в Москве и Московской области подходят к концу. В выходные жителей ждет сильный северо-восточный ветер, который начнет понижать температуру воздуха, чтобы на следующей неделе вернулась обычная апрельская погода. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

    «Весна встанет на паузу». Похолодание придет в московский регион

    Синоптик отметила, что ближайшая ночь в Москве и Подмосковье будет облачной. Местами могут пройти дожди. Температура в городе опустится до +4...+6 градусов, по области ожидается +1...+6 градусов.

    «Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Но будет ветрено. Порывы могут достигать пяти-десяти, а местами и 15 метров в секунду. Поэтому погода теплой не покажется. Ветер снизит температурный эффект», — рассказала Татьяна Позднякова.

    В ночь на воскресенье столбики термометров в Московской области опустятся до +1...+6 градусов, в городе будет не больше +4...+6.

    Значительное снижение температуры можно ощутить в воскресенье, когда в Москве днем будет +13…+15 градусов, а в Подмосковье +10…+15. Сильный ветер выгонит остатки тепла — и следующая рабочая неделя начнется с понижения температуры. Татьяна Позднякова подчеркнула, что для второй половины апреля это климатическая норма.

    «Взрывная активная весна, которую мы видели на этой неделе, встанет на паузу. Все вернется в рамки календаря и будет развиваться нормальными темпами. Всему свое время. Не будем торопить природу», — пояснила синоптик.

    Дневная температура в Москве на следующей неделе ожидается +10...+12 градусов, в Подмосковье +8...+13. В ночь на среду столбики термометра приблизятся к нулевой отметке.