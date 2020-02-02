«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

О гололедице предупредили москвичей в Гидрометцентре. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

На сайте ведомства отметили, что опасная обстановка на дорогах будет сохраняться с вечера 2 февраля до вечера 4 февраля. В воскресенье воздух прогрелся до двух градусов тепла из-за чего снег начал таять. Пошел мокрый снег с дождем.

Уже в понедельник ожидается мороз, который превратит улицы города в каток. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что погода в начале февраля приблизится к климатической норме.

Самым холодным днем на будущей неделе станет четверг, 6 февраля. Температура воздуха ночью опустится до –9-14 градусов. А днем температура будет колебаться от –5 до –10 градусов.

В конце января Вильфанд сообщал, что температура в феврале в московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. На юге Московской области его даже хватит для лыжников и сноубордистов. Поэтому самое время посмотреть интересные маршруты для путешествий по Подмосковью.