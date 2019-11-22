Еще больше уникальных мест и необычных маршрутов. Чем удивит «Зима в Подмосковье»?

«Зима в Подмосковье» возвращается! Новый сезон проекта обещает еще больше необычных мест, ярких эмоций и незабываемых моментов. Чего ждать в самое ближайшее время — в материале «360».

Сотни музеев, усадеб, баз отдыха, фермерских хозяйств, тематических парков, уникальных исторических мест и религиозных святынь — в Подмосковье можно провести зиму интереснее, чем в Европе. Всего в нескольких километрах от столицы путешественников ждут уникальные места.

«Зима в Подмосковье» — это большая программа выставок, концертов, мероприятий. Ее цель — все больше и больше привлекать туристов со всей нашей страны в Подмосковье», — отметила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Зима в Подмосковье. Как превратить выходные в маленькое путешествие Подробнее

Любой путешественник может найти в Подмосковье музей на свой вкус. Один из самых притягательных в этом смысле городов — Коломна. Там этих комплексов — 1,5 десятка. Только загляните — и вам расскажут о пастиле, самоварах, патефонах и даже игрушках. А по всему региону разбросано больше двух сотен музеев, каждый из которых уникален. Например, в Истре уже готовятся к новому сезону и большому туристическому потоку. Там гостей приглашают на выставку Марка Шагала, которая открылась в музейном комплексе «Новый Иерусалим».

«Для нас крайне важно изменить отношение к региональным музеям. И этот музей начинает ломать стереотип, что за МКАДом нет и искусства», — подчеркнула Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

С чем всегда ассоциируется зима? Это, конечно, горные лыжи, санки, коньки и тюбинг. Дай волю –и поклонники экстремальных видов спорта будут кататься до самой весны. Благо в Подмосковье есть, где развернуться — прошлой зимой в регионе было оборудовано больше трех десятков специализированных баз, не считая самодельных горок. Стоимость такого удовольствия в этом году оставили прежней: в среднем по области за тюбинг попросят 300 рублей в час, за лыжи и сноуборд — 700 рублей. Крупнейшие точки притяжения — это Дмитров и Подольск.

Всего на территории Московской области в прошлом году проложили 129 лыжных трасс общей протяженностью 425 километров и обустроили 623 катка. В общем, есть, где разогнаться.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, «Зима в Подмосковье» — это еще и возможность провести время с разными животными. На специальных фермах и в зоопарках можно найти оленей, лошадей, страусов, верблюдов и многих других экзотических для наших широт животных. Есть даже зоопарк с животными-актерами.

Источник фото: телеканал «360»

А еще в Московской области можно и нужно попробовать истринский сыр, познакомиться с подледной рыбалкой на рыболовной базе «Львово», и найти настоящих зубров под Серпуховом. Стоит только спланировать маршрут, и скучно зимой в Подмосковье точно не будет.