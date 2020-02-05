«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за ветра

В среду жителей Москвы и области ждут сильный ветер и гололед на дорогах. Из-за такой погоды в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности. Будьте внимательными и осторожными.

«Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“ — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение ввели до 09:00 6 февраля. Порывистый ветер синоптики обещают до 21:00, а скользко будет до 06:00 7 февраля.

При этом днем столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов, а в ночь на четверг ожидается уже от -10 до -12 градусов мороза. Днем 7 февраля воздух прогреется больше. Жителей ждет -2…-4 градуса ниже нуля.

Как рассказывал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ощутимые морозы нагрянут в московский регион в пятницу, 7 числа. Ночью в выходные может быть до -15 градусов, но это абсолютно нормальная температура для февраля. В этом году зима аномально теплая, поэтому уже на следующей неделе снова придет потепление.