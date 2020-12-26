«Желтый» уровень опасности объявили в московском регионе из-за гололедицы

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Циклон принес в московский регион снегопады и похолодание.

В субботу, 26 декабря, днем до -2 градусов, местами снег. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, на дорогах скользко. Завтра похолодает до -7 градусов, но существенно погода не изменится. На следующей неделе атмосферное давление резко вырастет и температура воздуха будет плюсовая.

Синоптики не рекомендуют ездить в ближайшие пару дней на автомобилях из-за гололедицы. По возможности лучше пользоваться общественным транспортом. Дискомфортно будет и пешеходам, так как тротуары под снегом покрылись слоем льда.