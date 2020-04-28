Минприроды предупредило об аномально жарком лете-2020

Глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе совещания с Владимиром Путиным сообщил, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю.

В своем прогнозе Кобылкин сослался на данные российских и зарубежных гидрометеорологических станций.

«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. То есть такой прогноз есть», — сказал он.

Например, министра смутила погода в Красноярске, где в понедельник температура поднялась до 35 градусов по Цельсию. Он назвала это «очень необычным» явлением для края.

Глава Минприроды обратил внимание главы государства на проблемы с финансированием лесной политики в регионах. В итоге Путин поручил Министерству финансов выделить дополнительные средства.

Ранее эксперты не исключали повторения сценария 2010 года, когда в Москве стоял смог из-за горящих торфяников. Тогда причиной лесных пожаров стала аномальная жара. 2020 год станет самым теплым в истории также по данным Гидрометцентра и Национального управления по исследованиям океана и атмосферы.

«360» писал, что прошлый год стал самым теплым в Центральной России и Европе за всю историю метеонаблюдений. О том, ждать ли жары летом 2020 года, и как на погоду повлияет пандемия коронавируса, мы побеседовали с экспертами-климатологами.