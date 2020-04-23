Европа снова спечется? Как коронавирус повлияет на глобальное потепление

Глобальное потепление

По словам замдиректора института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимира Семенова, глобальное потепление наблюдается в течение последних ста лет. При этом от года к году «температура скачет» как вверх, так и вниз.

«То есть, конечно, постепенно температура будет бить плюсовые рекорды. Но конкретный год может характеризоваться какой-то отрицательной аномалией», — пояснил Семенов.

По его словам, в холодный год воздух может прогреться до минимума за последние 5-10 лет, а в следующем году «опять может скакнуть в аномалию, на этот раз плюсовую».

И если 2019 год был самым теплым, это вовсе не означает, что и 2020-й будет бить рекорды.

С определенной долей уверенности можно сказать, что 2030 год будет значительно теплее, чем 2019 год. Если температура будет подниматься такими темпами, за 10 лет она вырастет на 0,5 градуса Владимир Семенов замдиректора института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН

Постепенное потепление происходит на планете последние 11 тысяч лет, с тех пор, как ледник отступил от того места, где сейчас находится подмосковный Волоколамск, рассказал «360» сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

Он добавил, что потепление идет неравномерно и включает периоды аномального холода.

РИА «Новости» / Болот Бочкарев

«Скажем, в позднем Средневековье был так называемый Малый ледниковый период. Смутное время у нас было не просто так, а потому что в России два года не вызревал хлеб. Было настолько холодно, что в августе Волга под Ярославлем замерзала. После Смутного времени процесс потепления продолжается по сей день. Сколько он продлится, сложно сказать», — заявил Фролов.

С момента начала метеорологических наблюдений в 1860-х годах и до середины XX века температура повысилась на 0,4 градуса. А с 1950 по 1985 годы потепления не было — климат, по словам ученого, «как бы остановился». По его мнению, это произошло из-за человеческого воздействия — проведения СССР и США воздушных ядерных испытаний.

Ядерный взрыв

Источник фото: «Википедия»

«И американцы, и мы провели примерно по 700 ядерных взрывов. И выброс пыли в атмосферу привел к тому, что поступление солнечной энергии на поверхность резко уменьшилось», — пояснил эколог.

С 1985 года пыль от ядерных взрывов осела, «солнце стало палить», и потепление возобновилось ускоренными темпами — температура с того времени повысилась почти на градус.

Еще одной причиной потепления Фролов назвал цикл солнечной активности, предыдущий пик которой приходился на 2009–2010 годы.

Нельзя сказать, что 2020 год будет жарче, чем 2019-й. Вполне возможно, что он будет прохладнее. Может быть, 2019 год на ближайшие 10-15 лет будет самым жарким Андрей Фролов сопредседатель Союза экологических организаций Москвы

По словам эколога, небывалая летняя жара в Европе была вызвана отсутствием дождей из-за смещения Гольфстрима. Течение изменило свое направление из-за таяния ледников.

Владимир Семенов, в свою очередь, считает причиной аномальной жары на европейском континенте увеличение частоты так называемых атмосферных блокирований — антициклонов. Эти области высокого давления приносят сухую и малооблачную погоду. Ясное небо позволяет земной поверхности сильно разогреваться.

«В 2010 году у нас была жара — это был блокирующий антициклон. В 2003 году была аномалия в Европе, в прошлом году тоже был он. Когда сильная жара летом — это всегда связано с таким антициклоном», — заявил климатолог.

Волны антициклонов учащаются из-за глобального потепления. И если раньше они происходили раз в 10 лет, то теперь — три раза за тот же период, пояснил он.

Чего ждать от коронавируса

РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Оба эксперта считают маловероятным, что снижение выбросов парниковых газов из-за пандемии коронавируса серьезно отразится на климате.

По словам Владимира Семенова, при падении мировой экономики на 10% на столько же уменьшатся и выбросы парниковых газов. До этого они росли примерно на 1% за год.

То есть по итогам года выбросов будет «примерно столько же, сколько было 3-4 года назад», и это никак не остановит глобальное потепление, и не приведет к температурной аномалии, считает эксперт.

По мнению Андрея Фролова, существенно повлиять на погоду получится только при помощи ядерного взрыва.