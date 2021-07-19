Жаркое лето вернется в Западную Сибирь и на Урал в середине недели

Аномальный холод на юге Западной Сибири и на Урале закончится к середине недели. Такой прогноз ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он сообщил, что с 13 июля в этих регионах началось сильное похолодание. Температура была примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Несколько территорий образовали так называемый «мешок холода», который продлился до воскресенья.

Теперь в Западную Сибирь и на Урал возвращается теплая погода. Температура уже к середине недели поднимется, и в регионы вернется настоящее лето.

«Тут все становится просто замечательно. Уже 19 июля температура будет ниже нормы всего на два градуса, 20 июля — около нормы и на один градус ниже, 21 июля — около нормы, а 22–23 июля — уже выше нормы на два градуса», — сообщил Вильфанд.

Специалист отметил, что к выходным воздух прогреется до 28 градусов. Очередного «мешка холода» в ближайшее время не ожидается.

В Москву после изнурительной жары тоже приходит похолодание. Во всех районах столицы и Московской области с понедельника ожидаются дожди и усиление ветра. Температура понизится до +25 градусов. В регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой окончание жарких дней.