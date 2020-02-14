Жаркая Антарктика. Температура впервые в истории поднялась выше 20 градусов

Этот показатель почти на 2,5 градуса выше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный три дня назад. Тогда температура достигала 18,3 градуса Цельсия. Ученые назвали показания «невероятными и ненормальными».

По мнению ученых, к 2030 году мир должен вдвое сократить выбросы, чтобы иметь возможность избежать катастрофического разрушения из-за глобального потепления.

Январь 2020 года стал самым теплым январем в Европе за всю историю метеонаблюдений, согласно данным Службы по изменению климата C3S.