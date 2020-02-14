Жаркая Антарктика. Температура впервые в истории поднялась выше 20 градусов
Бразильские ученые зафиксировли в Антарктике самую теплую температуру воздуха в итории наблюдений. Впервые воздух прогрелся до 20, 75 грусов Цельсия. Об этом сообщило издание The Guardian.
Этот показатель почти на 2,5 градуса выше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный три дня назад. Тогда температура достигала 18,3 градуса Цельсия. Ученые назвали показания «невероятными и ненормальными».
По мнению ученых, к 2030 году мир должен вдвое сократить выбросы, чтобы иметь возможность избежать катастрофического разрушения из-за глобального потепления.
Январь 2020 года стал самым теплым январем в Европе за всю историю метеонаблюдений, согласно данным Службы по изменению климата C3S.