Европейский рекорд. Январь-2020 стал самым теплым в истории метеонаблюдений

Январь 2020 года стал самым теплым январем в Европе за всю историю метеонаблюдений, согласно данным Службы по изменению климата C3S. Причиной этому называют глобальное потепление. По мнению экспертов, такая обстановка сулит не очень радужные перспективы всему миру.

Январь 2020-го стал немного теплее аналогичного периода 2016 года — температура была выше всего на 0,03 градуса по Цельсию. Но тем не менее месяц стал самым теплым январем в Европе за всю историю метеонаблюдений.

Как объясняют эксперты, такое, пусть и маленькое на первый взгляд потепление, на самом деле — часть долгосрочного изменения погоды, пишет портал Mashable. Кроме того, за всю историю наблюдений, сейчас записей о высокой температуре больше, чем отметок о низкой. В европейских странах было тепло, потому что природные климатические изменения удерживали холодный воздух в пределах Арктики, вдали от Европы.

На сегодня Европа побила собственный январский температурный рекорд более чем на 5,5 градуса по Фаренгейту (3,1 по Цельсию), в некоторых районах температура воздуха была выше средней нормы на 10 градусов.

И хотя Земля в целом была заметно теплее, чем при средних январских показателях, в некоторых местах, например на Аляске, было намного холоднее, чем обычно. Эксперты объясняют это тем, что в условиях теплого климата переменная погода будет существовать всегда.

В целом, с 1880-х годов Земля нагрелась чуть более чем на два градуса по Фаренгейту, говорится в материале. Если выбросы углерода продолжат расти и люди не будут предпринимать усилий по сокращению выбросов, то планета может нагреться примерно на 3,6 градуса по Фаренгейту в этом столетии, если не больше. Эксперты отмечают, что сегодня Земля уже находится на этом пути.

То потепление, которое было до этого, имело чрезвычайные последствия. Если ситуация не изменится, то возможен еще более плохой сценарий в будущем, считают эксперты.

Во многих регионах России эта зима выдалась либо совсем без снега, либо с минимальным его количеством. Всему виной глобальное потепление климата. Его почувствовала и Япония. Ученые Университета Тохоку провели исследование и выяснили, что дальше нашу страну тоже ждут дождливые зимы.