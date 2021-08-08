Жара вернется в Москву днем 8 августа

После обеда 8 августа в Москве столбик термометра поднимется до отметки в +27 градусов. В первой половине дня возможны небольшие дожди. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион останется в теплой части атлантического циклона. В такой ситуации в облаках появится больше прояснений, а небольшие дожди пройдут лишь местами и преимущественно в первой половине дня. Температура воздуха +26…+27 градусов, по области плюс +23…+28», — приводит агентство слова собеседника.

Леус отметил, что ветер в воскресенье будет дуть с северо-востока со скоростью до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это нормальный показатель.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в некоторых российских регионах в ближайшие дни. Ученый отметил, что в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях воздух прогреется до +37 градусов. Это на несколько градусов выше нормы. Немного прохладнее будет на следующей неделе.