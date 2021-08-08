Россиянам пообещали аномальную жару в ближайшие дни

Аномальная жара ждет в ближайшие дни жителей некоторых регионов России. Температура воздуха будет достигать +40 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы. Будет сильная жара до +36…+37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа», — процитировал Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье столбики термометров будут показывать до +35…+38 градусов. Еще жарче будет в Дагестане, Ингушетии и Чечне, где ожидается до +40 градусов.

«Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше +30 градусов прогнозируется, а в Самарской области — до +36…+38 градусов, в Татарстане — до +35 градусов, в Оренбургской области — до +36 градусов, ко вторнику потеплеет до +39 градусов даже», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в Саратовской области к 10 августа воздух прогреется до +37 градусов. Ранее синоптик подчеркивал, что по всей территории страны в августе температура будет около или чуть выше нормы.