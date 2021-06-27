Прохлада после затяжной аномальной жары придет в Москву во вторник, 29 июня. Столбик термометра опустится до отметки в +25 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве постепенно начнет становиться все прохладнее и прохладнее, это понижение температуры будет сопровождаться грозами. <…> Во вторник уже максимальная температура +25 [градусов], а в четверг, пятницу и субботу — в пределах +23…+25 градусов», — приводит агентство слова синоптика.

Синенков предупредил, что в начале следующей недели в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами. Потом несколько дней без осадков, а в субботу снова пройдут дожди и грозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что июль начнется практически на всей территории России с аномального тепла. Ученый спрогнозировал, что температура воздуха в первые дни второго летнего месяца будет выше нормы. Вильфанд добавил, что тепло будет все лето.