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    27 июня 2021, 08:20

    Гидрометцентр рассказал об аномально теплом начале июля по всей России

    Ольга Назаркина

    Аномально теплая погода ждет россиян в начале июля практически по всей стране. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Гидрометцентр рассказал об аномально теплом начале июля по всей России

    По его словам, почти на всей территории России температура 1 июля будет около и выше нормы. Очаги максимального тепла будут в Якутии, Поволжском федеральном округе и на Урале, сообщил ТАСС.

    В Поволжье и на Урале превышение нормы составит семь-восемь градусов, в Якутии в начале июля будет жарче на четыре-шесть градусов. Единственным регионом, где температура 1 июля, наоборот, будет ниже нормальных показателей, станет Красноярский край. На западе края отклонение составит всего один градус.

    «Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым», — заключил Вильфанд.

    В Москве аномальная жара сменится «человеческой» с 29 июня. К середине недели температура должна составлять до +26 градусов. В воскресенье, 27 июня, в столице обещают кратковременные дожди. Осадки будут выпадать в большей части Москвы и Московской области и на следующей неделе. Синоптики даже не исключают ливни и усиление ветра до 17 метров в секунду.