Гидрометцентр рассказал об аномально теплом начале июля по всей России

Аномально теплая погода ждет россиян в начале июля практически по всей стране. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, почти на всей территории России температура 1 июля будет около и выше нормы. Очаги максимального тепла будут в Якутии, Поволжском федеральном округе и на Урале, сообщил ТАСС.

В Поволжье и на Урале превышение нормы составит семь-восемь градусов, в Якутии в начале июля будет жарче на четыре-шесть градусов. Единственным регионом, где температура 1 июля, наоборот, будет ниже нормальных показателей, станет Красноярский край. На западе края отклонение составит всего один градус.

«Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым», — заключил Вильфанд.

В Москве аномальная жара сменится «человеческой» с 29 июня. К середине недели температура должна составлять до +26 градусов. В воскресенье, 27 июня, в столице обещают кратковременные дожди. Осадки будут выпадать в большей части Москвы и Московской области и на следующей неделе. Синоптики даже не исключают ливни и усиление ветра до 17 метров в секунду.