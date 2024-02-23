Экология 23 февраля 2024, 04:44 На Солнце произошла крупнейшая вспышка за 7 лет ИКИ РАН: крупнейший по силе взрыв за 7 лет на Солнце приведет к магнитной буре Freepik

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На Солнце в ночь на 23 февраля произошла крупнейшая с 2017 года вспышка. Об этом РИА «Новости» сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты заявили, что потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр.

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Мощность взрыва классифицировали на уровне X6.3 — то есть приближающимся к экстремальным значениям.

Новая вспышка стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за 24 часа и «наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности», отметили специалисты.

Астрономическое событие окажет влияние на Землю и может стать причиной геомагнитной бури уровня G4 (из пяти возможных) уже в воскресенье 25 февраля.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что, если до нашей планеты дойдут сгустки плазмы от произошедшей минувшей ночью двойной вспышке на Солнце, на Земле в ближайшие несколько дней возможны сильные магнитные бури.