Землетрясение произошло рядом с Тайванем

Землетрясение произошло у берегов Тайваня. Его магнитуда составила 4,8. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения располагался в 72 километрах к востоку от города Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,7 километра.

Ранее землетрясение произошло в Кемеровской области. Специалисты из Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН зафиксировали его в городе в городе Полысаево. Магнитуда землетрясения составила 3,5. По мнению специалистов, спровоцировать такое явление мог взрыв в угольном карьере.