facebook_pixel
    10 ноября 2021, 14:29

    Землетрясение произошло рядом с Тайванем

    Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у побережья Тайваня

    Арина Бобкова

    Землетрясение произошло у берегов Тайваня. Его магнитуда составила 4,8. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

    Эпицентр землетрясения располагался в 72 километрах к востоку от города Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,7 километра.

    Ранее землетрясение произошло в Кемеровской области. Специалисты из Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН зафиксировали его в городе в городе Полысаево. Магнитуда землетрясения составила 3,5. По мнению специалистов, спровоцировать такое явление мог взрыв в угольном карьере.