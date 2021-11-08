Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кемеровской области

Специалисты из Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН рассказали, что в городе Полысаево Кемеровской области накануне произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 3,5, написал портал «Тайга.Инфо».

По словам местных жителей, интенсивность толчков была настолько сильная, что казалось «стены сложатся». Специалисты предполагают, что источником землетрясения мог стать взрыв в угольном карьере, рассказало ИА Nation News.

Эпицентр стихии располагался в пяти километрах от Полысаево.