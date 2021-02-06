Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Байкале

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу в 19:10 по московскому времени в акватории озера Байкал.

В Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки силой от двух до шести баллов. Информация об этом была размещена на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в Кабанском районе Бурятии. Толчки от четырех до шести баллов ощущались в 25 населенных пунктах республики и соседней Иркутской области. В Иркутске интенсивность толчков — три балла.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

В ночь на 10 декабря на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Оно стало самым мощным в этом районе с 1999 года. Подземные толчки такой силы можно было ожидать, но предсказать было невозможно. Это землетрясение стало четвертым на Байкале за 2020 год мощностью более четырех.