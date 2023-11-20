Эксклюзив 20 ноября 2023, 14:32 Феномен Эль-Ниньо станет определяющим для зимней погоды в России Вильфанд: Эль-Ниньо стал фактором, определяющим теплую погоду зимой в России РИА «Новости»

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Наступающая зима в России обещает быть теплой, температура в Европейской части страны, в частности в Москве, будет держаться около и выше нормы, рассказал в беседе с «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фактором, определяющим поворот в сторону потепления, специалист назвал природное явление — Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо и его влияние на погоду

«Самый главный фактор — природное событие, которое называется Эль-Ниньо, оно очень развивается. [Под ним понимают процесс], когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру», — пояснил Вильфанд.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, наличие этого климатического феномена не означает, что тепло будет преобладать повсеместно. Но если говорить о центре Европейской части России, Москве, то здесь действительно в течение зимы прогнозируют температуру около и выше нормы.

Эль-Ниньо — это феномен, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса. Процесс, при котором она становится холоднее обычного, называется Ла-Нинья. Такие события происходят каждые 2 года — 7 лет.

Теплая, но переменчивая

«При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем [показателе температуры] около и выше нормы, то есть [ожидается] не холодная зима», — указал собеседник «360».

Обращаясь к краткосрочному прогнозу на ближайшую неделю, Вильфанд отметил, что до четверга, 23 ноября, включительно сохранится холодная январская погода. Ночные температуры будут около -8… -10, по Московской области — до -13.

«Днем совсем не жарко — -5… -7. И небольшое повышение температуры прогнозируется в конце недели, это связано с тем, что центр Европейской России приблизится к циклону. То есть воздушные массы будут перемещаться не с северо-востока, а с юга», — объяснил Вильфанд.

Снег задержится до конца месяца

Кроме того, на этой неделе придут осадки. В пятницу, 24 ноября, пойдет заметный, по оценке эксперта, снег.

«Высота [снежного покрова] будет уже выше пяти сантиметров, но температуры будут такие: ночью — -6… -8, а днем в пятницу и субботу — около -2… -3, в воскресенье — до нуля, но все равно снег не будет таять», — предупредил специалист.

Затем в течение следующей недели снова ожидается небольшое понижение температуры. Так что снег сохранится до конца месяца, заключил научный руководитель Гидрометцентра.