«Завтра перекроем рекорд». Синоптики предсказали Москве сильные ливни в воскресенье

38 миллиметров осадков выпало в районе ВДНХ в Москве 29 мая. Это стало рекордным показателем для этого числа за последние 140 лет, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «360».

«Самый большой рекорд мы не перекрыли. Он составляет 39,1 миллиметра. Но не исключено, что завтра (31 мая — прим. ред.) мы перекроем и вот этот вот рекорд, потому что в ближайшие сутки ожидаются также дожди, местами сильные — и в течение ночи, и в течение дня», — рассказала Позднякова и уточнила, что сильный дождь будет только в воскресенье. Также, по словам метеоролога, осадки не исключены и сегодня.

«Сегодня дождик может выпасть в связи с тем, что много влаги и температура высокая — 23-25 (градусов — прим. ред.) — повысится к трем часам. Поэтому возможно, что сегодня придет такой, ну как бы грибной дождичек. Он будет небольшой и теплый. Основные осадки у нас начнутся во второй половине ночи, 31-го, и продлятся первую половину дня 31-го числа», — рассказала Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что май может побить 200-летний рекорд по осадкам в Москве.