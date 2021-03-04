Извержение вулкана Ключевской засняли на видео

На Камчатке извергается Ключевская сопка, являющаяся самым высоким действующим вулканом в Евразии. Специалистам удалось заснять на видео вытекающую из трещин в горе раскаленную лаву.

На кадрах можно увидеть, как раскаленная лава выходит из двух трещин на северо-западном склоне вулкана. Из-за высоких температур растаял ледник, что привело к образованию грязевого потока.

Место вулканической активности находится всего в паре километров от поселка Ключи, сообщил телеканал «Звезда». На горный склон уже отправились специалисты, чтобы получить образцы свежей лавы. В конце февраля об извержении вулкана предупреждали туристов.

В региональном МЧС сообщали, что активность Ключевского продолжится несколько дней. Все это время рядом с вулканом может быть превышена предельно-допустимая концентрация газа. Выбросы могут вызвать аллергические реакции.

Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота составляет 4,8 тысячи метров. Извержения вулкана наблюдались с ноября 2019-го по июль 2020 года. После этого активность прекратилась, но в октябре Ключевской начал извергаться с новой силой.