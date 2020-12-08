Извержение вулкана на Камчатке засняли на видео

Извержение вулкана Ключевской больше двух месяцев продолжается на Камчатке. Особенно активным процесс стал в ночь на 8 декабря. Всего за несколько часов поток лавы сошел вниз на полтора километра. В соцсетях появилось видео извержения.

На опубликованных кадрах видны очертания самого вулкана и яркое извержение. Затем можно рассмотреть спускающиеся потоки лавы.

Вулкан начал извергаться с новой силой в ночь на 8 декабря, пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на Камчатскую вулканологическую станцию Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Лавовый поток спустился по южному склону на полтора километра. Такое расстояние лава преодолела за несколько часов.

При этом поток лавы резко сбавил интенсивность в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне. По словам ученых, из-за извержения могла обрушиться южная кромка кратера Ключевского.

Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота составляет 4,8 тысячи метров. Вулкан находился в активном состоянии в период с ноября 2019 года по июль 2020 года. Затем извержения прекратились, а в октябре начались с новой силой и продолжаются до сих пор.