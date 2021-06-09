Заморозки спрогнозировали в некоторых российских регионах

Ночные заморозки возможны в Архангельской, Иркутской, Свердловской областях, в Пермском крае и некоторых других регионах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки ожидаются в Пермском крае до -2 градусов, в Свердловской, Курганской областях — тоже -2 градусов, в Иркутской области — аналогичная ситуация», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что еще более сильные заморозки прогнозируются в Западной Сибири. Если в Томской области тоже до -2 градусов, то в Омской и Тюменской областях — до -5 градусов. Ночные заморозки в этих регионах будут с 10 по 12 июня включительно.

Синоптик предупредил об отрицательных температурных значениях в Архангельской области, Карелии и Коми. «На севере Архангельской области и Коми похолодает до -3 градусов. На севере Карелии — до -1 градуса.

Ранее Вильфвад говорил, что на этой неделе в центре Европейской России будет дождливо, но тепло. Днем ожидается до +25 градусов. Такая температура чуть выше нормы.

В среду, 9 июня, в Москве и Подмосковье днем до +20 градусов. Будет пасмурно, временами возможны дожди и грозы. Об этом говорят данные Gismeteo.