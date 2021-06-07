Россиян предупредили об июньских заморозках и аномальной жаре

В некоторых российских регионах в ближайшие дни ударят заморозки, однако на большей территории страны установится теплая погода. Кое-где будет аномально жарко. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам собеседника, заморозки до —3 градусов синоптики ожидают на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, в Хакасии, Иркутской области и Туве. Вильфанд подчеркнул, что «это необычная ситуация, но так бывает».

В центре Европейской России будет дождливо, но тепло: днем до +25 градусов, что немного выше нормы.

«Самая настоящая летняя погода и дожди именно летние. <…> При такой обстановке существует вероятность быстрой конвекции, быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках», — добавил ученый.

На прошлой неделе Вильфанд предупреждал о заморозках в Башкирии, Челябинской, Новосибирской и Томской областях.