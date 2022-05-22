Заморозки придут ночью в Подмосковье

Жителей Московской области предупредили о заморозках. Температура ночью может понизиться до −2 градусов. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости».

Околонулевые температуры, которые отметились минувшей ночью на Русском Севере, скорее всего, охватят и большую часть Центральной России, в том числе Подмосковье.

«Температура воздуха под утро местами может понизиться до 0…−2 градусов», — сказал Тишковец.

А сон москвичей заморозки, скорее всего, не потревожат. Прогнозируется, что в столице в ночь на понедельник столбик термометра не опустится ниже +1…+3 градусов, сообщил синоптик.

Тишковец предупредил, что это еще не последние майские заморозки. По его словам, иней на траве может появиться и в грядущую среду, 25 мая. Хотя еще накануне главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что уже со вторника в Москве начнется потепление, а к четвергу воздух может прогреться до +23 градусов. Но даже такая температура ниже нормы на 1,5–2 градуса.