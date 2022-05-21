Гидрометцентр пообещал москвичам потепление до плюс 23 градусов

Потепление в Москве начнется со вторника, 24 мая. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, к четвергу, 26 мая, температура воздуха днем будет подниматься до 23 градусов тепла.

«Скоро уже более теплые воздушные массы будут приходить. Комфортная температура, выше 20 градусов тепла, прогнозируется со вторника. Затем еще чуть потеплеет», — рассказала она.

По словам метеоролога, 26 и 27 мая воздух прогреется в дневные часы до плюс 18-23 градусов. И вместе с тем, такой температурный фон остается ниже нормы на 1,5-2 градуса.

«Аномалия будет сокращаться. В выходные и понедельник температура еще на 4 градуса ниже нормы, затем — на 1,5-2 градуса», — пояснила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал не верить в приметы и заявил, что холодная весна не обязательно является признаком жаркого лета. Специалист пояснил, что существуют приметы, которые ориентированны на природные явления. Они, как правило, являются достоверными. При этом приметы по датам совершенно не работают.