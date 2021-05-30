Заморозки ожидают жителей нескольких регионов Европейской России

В центре Европейской России, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири ожидаются заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ближайшую ночь, в ночь на 30 мая и даже на 31 мая, в ряде регионов заморозки <…> Тот факт, что в ближайшую ночь в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях — до -2 градусов, в Ленинградской — до -3 градусов», — рассказал синоптик в беседе с РИА «Новости».

Еще более интенсивные заморозки, по его словам, ожидаются на юге Сибирского федерального округа. Там столбики термометра покажут отметки от -5 до -7 градусов. Вильфанд отметил, что «это не заморозки, а даже легкие морозы».

В Хакасии также прогнозируются заморозки до -7 градусов. Очень заметные колебания температуры в Томской и Новосибирской области, отметил синоптик.

«В Новосибирской области в ближайшую ночь до -2 градусов, в Томской и Кемеровской — до -3 градусов, аналогичная ситуация в Алтайском крае», — добавил Вильфанд.

В этих сибирских регионах, как отметил синоптик, на смену заморозкам придет очень жаркая погода до 33 градусов, а потом снова ожидается резкое понижение температуры.

На севере и востоке Московской области утром 1 июня возможны заморозки — температура опустится до нуля градусов. Температура воздуха в столице в это время от +4 до +6 градусов, в Подмосковье — от +2 до +7 градусов. Днем потеплеет. Синоптики отметили, что самые поздние заморозки в Москве были 24 мая 70 лет назад.