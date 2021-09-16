Заморозки начнутся в Курганской области

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт областного ЦГМС.

Похолодание придет в регион с 17 по 19 сентября. 17 сентября в ночью температура будет на уровне +2… +7 градусов.

Также в этот период будет идти дождь с мокрым снегом. Скорость ветра может достигать 10 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал о погоде в европейской части России. По его словам, пришедшие сейчас холода больше характерны для второй половины зимы, нежели чем для сентября.