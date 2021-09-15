Россиян предупредили о резких холодах

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал о погоде в европейской части России. По его словам, пришедшие сейчас холода больше характерны для второй половины зимы, нежели чем для сентября. Об этом сообщил Ura.ru.

«Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается. Всему виной набирающий силы антициклон над Шпицбергеном, происходит очень холодный ультра полярный процесс, который обычно присущ второй половине зимы. Дальше „холодная погодная яма“ будет только усиливаться», — пояснил Шувалов.

Он добавил, что в субботу и воскресенье на Урале, в Тюменской и Омской областях температура воздуха составит +6... +9 градусов тепла. Этот полярный процесс будет двигаться в сторону Европы, заключил синоптик.