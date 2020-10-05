Загрязнения на Камчатке не стали считать катастрофой
Также в ведомстве заявили, что вряд ли ЧП произошло по техногенным причинам, потому что в воде не были обнаружены нефтепродукты. Сегодня глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин обсудил ситуацию на Камчатке с губернатором Владимиром Солодовым.
«О наличии загрязнений свидетельствуют три фактора: жалобы серферов, выброшенные на берег морские обитатели в Авачинской бухте, <…>. По состоянию на вчерашний день там было превышение в 1,2 раза. Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было», — сообщил Солодов.
Несколько дней назад местные жители забили тревогу после того, как множество морских животных выбросилось на Халактырский пляж Камчатки. Также серферы рассказали, что у них появилась аллергия на коже. Сейчас воду проверяют местные специалисты совместно с учеными РАН.
По предварительным результатам анализа, в воде не нарушена допустимая норма концентрации вредных веществ. Но местные власти еще ждут результатов общих проб.