Загрязнения на Камчатке не стали считать катастрофой

В Министерстве природы не считают произошедшее на Камчатке катастрофой. Ведь люди из-за этого не погибли.

Также в ведомстве заявили, что вряд ли ЧП произошло по техногенным причинам, потому что в воде не были обнаружены нефтепродукты. Сегодня глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин обсудил ситуацию на Камчатке с губернатором Владимиром Солодовым.

«О наличии загрязнений свидетельствуют три фактора: жалобы серферов, выброшенные на берег морские обитатели в Авачинской бухте, <…>. По состоянию на вчерашний день там было превышение в 1,2 раза. Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было», — сообщил Солодов.

Несколько дней назад местные жители забили тревогу после того, как множество морских животных выбросилось на Халактырский пляж Камчатки. Также серферы рассказали, что у них появилась аллергия на коже. Сейчас воду проверяют местные специалисты совместно с учеными РАН.

По предварительным результатам анализа, в воде не нарушена допустимая норма концентрации вредных веществ. Но местные власти еще ждут результатов общих проб.