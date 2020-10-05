Власти Камчатского края рассказали о результатах проверки реки, впадающей в акваторию Тихого океана

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что концентрация вредных веществ в устье реки Налычево находится в пределах допустимого. Но это пока результат общих проб.

Ученые также взяли расширенные пробы, в ближайшее время будут известны результаты, передает РИА «Новости».

«Сегодня будет направлен еще один экспедиционный катер с экологами. <…> Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации», — объяснил Солодов.

По словам врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексея Кумарькова, фотографии реки Налычева за этот и прошлый год абсолютно одинаковы. Поэтому он уверен, что в воде нет ядов и их «никто никогда не найдет».

Проверку качества реки Налычева начали после многочисленных публикаций в Сети. Местные жители начали выкладывать фотографии с мертвыми морскими животными, а серферы пожаловались на раздражение кожи.

Ранее губернатор назвал техногенное загрязнение в качестве одной из версий ЧП в акватории побережья. Он заявил, что не стоит исключать разлива токсичных веществ.