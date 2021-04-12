За сутки в России ликвидировали лесные пожары на 6 тысяч га

За минувшие сутки в России были потушены лесные пожары на площади более шести тысяч гектаров. По последним данным, пожар площадью 180 гектаров действует в Магаданской области. В Амурской области зафиксированы еще два, на площади 150 и 300 гектаров.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 апреля в России ликвидировано 43 лесных пожара на площади 6 065 га. На 00:00 мск 12 апреля на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 630 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

В 38 субъектах России действует пожароопасный режим, в восьми — особый противопожарный.

По состоянию на 8 апреля, в России потушили 17 лесных пожаров на площади 1027 гектаров.