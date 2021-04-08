Площадь лесных пожаров в России уменьшилась до 73 гектаров

За прошедшие сутки в России потушили 17 лесных пожаров на площади 1027 гектаров. Сейчас на землях лесного фонда действуют еще четыре пожара, их площадь 73 гектара, сообщили ТАСС в федеральной Авиалесоохране.

Накануне, по данным ведомства, горели леса площадью 155 гектаров. В основном пожары были в Хабаровском крае.

Сейчас два действующих пожара на площади 48 гектаров тушат в Республике Алтай, один пожар в Хабаровском крае (15 гектаров) и еще один в Приморском крае (10 гектаров).

С потеплением в 27 российских регионах наступил пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим ввели в Забайкальском крае, Амурской области и в одном районе Краснодарского края.

С 12 апреля власти Анапы закроют доступ в заповедник «Утриш» в Супсехском сельском округе из-за угрозы пожаров. В округе будет действовать особый противопожарный режим. Попасть в заповедник смогут только организованные экскурсионные группы.

По данным Авиалесоохраны, лесные пожары в России перестали быть сезонными. Первые возгорания начинаются в январе, а последние заканчиваются к декабрю.

Весенние пожары происходят из-за выжигания сухой травы и кустарников на полях и вдоль дорог, сообщил начальник ведомства Николай Кривошеев.